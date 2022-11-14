Супруги из РТ выплатили все долги после того, как приставы арестовали их дом

Супруги из Алексеевска задолжали в общей сумме 100 тысяч рублей по налогам, услугам связи и ЖКУ. Судебные приставы уведомили их об имеющемся долге, но пара не выплачивала задолженность самостоятельно, встречи с сотрудниками ведомства они избегали.

Тогда приставы выяснили, что супругам принадлежит жилой дом с земельным участком, который не является единственным их жильем. Его арестовали, после чего в течение недели должники выплатили все задолженности. После оплаты арест с дома сняли.

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ напомнили, что у должника есть пять дней после получения уведомления о возбуждении исполнительного производства, чтобы погасить задолженность добровольно. В противном случае судебные приставы будут принимать меры принудительного взыскания.