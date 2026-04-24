Супруги из МЧС узнали пол будущего малыша благодаря броску шайбы на хоккейном матче

Семейная пара сотрудников МЧС Раиль и Алина Шаймардановы выяснили пол их будущего ребенка необычным образом – на хоккейном матче между командами ГУ МЧС России по РТ и Верховного суда РТ. Алина вышла на лед, чтобы сделать символический пас своему мужу, а тот произвел бросок. В итоге шайба окрасила лед в ярко-розовый цвет.

«Рождение девочки счастливые Раиль и Алина ожидают в начале осени. Участники матча восторженными аплодисментами поздравили семью начальника Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона и специалиста ЦУКС с приближающимся прекрасным событием», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

В самом же матче победу одержала команда МЧС со счетом 8:5.