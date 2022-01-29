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Происшествия
29 января 2022  09:20
Полина Шевчук

Супруги из Марий Эл получили травмы в массовом ДТП с легковушками и «КАМАЗом» в РТ

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Супруги из Марий Эл получили травмы в массовом ДТП с легковушками и «КАМАЗом» в РТ

Серьезное ДТП произошло накануне в Зеленодольском районе республики. Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, водитель легковушки Volkswagen пошел на обгон, выехал на встречку, где столкнулся с Renault с номерами Марий Эл. От сильного удара немецкий авто откинуло на «КАМАЗ».

 

Фото: © очевидцы 

«В Renault были мужчина и женщина. Оба получили травмы. Медики скорой помощи забрали их в больницу», — пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

По данным источника агентства, пострадавшие — супруги. 
 

 

Фото: © очевидцы 

 

#массовое ДТП #авария на трассе
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