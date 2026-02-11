Супруги из Лениногорска заключили брак и вместе отправятся в зону СВО

В отделе ЗАГС Лениногорска зарегистрировали брак Алан и Лилия. Сразу после свадьбы молодожены приняли решение подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправиться в зону специальной военной операции. Совместное подписание контракта позволит супругам проходить службу в одном подразделении.

Лилия – врач-офтальмолог с 11-летним стажем работы. Алан – артист цирка, которому он посвятил 22 года. За это время он выступил в 89 городах мира. Познакомились они год назад и планировали сыграть свадьбу летом 2026 года.

После завершения цирковой карьеры Алан стал задумываться о дальнейших жизненных шагах и в непростое для страны время принял решение отправиться в зону СВО. Лилия тяжело переживала его выбор и пыталась отговорить будущего супруга. Однако, поняв, что решение окончательное, решила поддержать его и подписать контракт вместе с ним – медики на передовой сегодня особенно востребованы.

Молодоженов поздравили с регистрацией брака и пожелали им здоровья, стойкости при выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.