Супруги из Казани узнали пол ребенка в эфире марафона «Всей семьей на выборы»

В эфире телевизионного марафона ТНВ «Всей семьей на выборы» семья Газизовых, которые собираются стать родителями, узнали пол своего будущего ребенка. Супругам устроили небольшое гендер-пати прямо в студии — они лопнули шар с цветным конфетти.

«У нас уже есть дочь, ей 8 лет. К рождению второго ребенка готовились, планировали. Неважно, какого пола он будет, главное, чтобы был здоров», — признались супруги

Поддержать Газизовых в студию пришла акушер-гинеколог, репродуктолог, заслуженный врач РТ Фирая Сабирова. Она поздравила будущих родителей и подарила подарок от центра, в котором родилась и первая дочка супругов.

Лопнув шар с конфетти, Газизовы узнали, что вторым ребенком в семье тоже станет девочка. Они отметили, что очень этому рады и с нетерпением будут ждать июля, чтобы встретиться с новорожденной малышкой.

Супруги также рассказали, что уже вчера побывали на избирательном участке и отдали свои голоса за будущего Президента РФ. По их мнению, выборы — это важное событие в жизни каждого гражданина, ведь именно на них решается будущее страны.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).