Супруги из Казани устроили в гараже нарколабораторию по производству и фасовке мефедрона

В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ вычислили и задержали семейную пару, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Стражи порядка выяснили, что 30-летний мужчина получал оптовые партии наркотиков, привозил в гараж, где его 37-летняя жена фасовала синтетику на дозы, а после они оставляли их по тайникам.

У задержанного мужчины изъяли 480 г мефедрона. Наркотики были расфасованы и подготовлены для сбыта.

Также был установлен гараж, где мужчина с супругой изготавливали и фасовали наркотики. Из помещения полицейские изъяли еще порядка 440 г синтетики. Лабораторное оборудование нужно было для изготовления мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчину поместили под стражу, его жена останется под подпиской о невыезде.