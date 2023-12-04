Супруги из Казани оказались причастны к хищению 23 млн рублей у Wildberries

В 2021 году казанцы похитили у известного маркетплейса более 23 млн рублей, пользуясь несовершенством системы оплаты площадки.

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте суда, двое жителей Казани и иные неустановленные следствием лица, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, узнали об особенностях формирования ассортимента товаров, правилах и порядке осуществления взаимодействия и взаиморасчетов с поставщиками площадки Wildberries. Кроме того, они обнаружили, что программа площадки имеет некоторые «уязвимости», используя которые можно вызвать неправильную работу данной системы.

Злоумышленники зарегистрировались в системе «Портал поставщиков» и организовали на площадке продажи фиктивных услуг «Сертификат на поездку на круизный лайнер», «Эксклюзивный поход в Антарктиду» и аналогичных путевок в Гималаи, на Эверест и в Сибирь стоимостью 150 тысяч рублей. После этого мошенники оформили закупку 171 услуги на общую сумму 23 млн руб.

Для вывода средств мошенники указали реквизиты неплатежеспособных банковских карт, которыми было невозможно осуществить фактическую покупку товара в интернет-магазине Wildberries.

Из-за имеющихся несовершенств программа маркетплейса не проверила наличие фактически поступившей оплаты от покупателя. В результате программа сформировала платежные документы, на основании которых с расчетного счета Wildberries были перечислены 23 млн рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

В итоге суд приговорил одного из мошенников к пяти кодам колонии, его жена получила «условку» сроком на три года. Кроме того, супруги также обязаны вернуть маркетплейсу сумму причиненного ущерба.