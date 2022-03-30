news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 марта 2022  15:12
Полина Шевчук

Супруги из Елабуги пойдут под суд за то, что едва не убили друг друга

news_top_970_100

В Татарстане в суд направлено дело супругов из Елабуги. Им предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и  «Покушение на убийство», сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, 25 февраля между супругами произошел конфликт. Нетрезвый мужчина во время ссоры взял гантель и ударил ей по носу жене, а после попытался задушить. Женщина отбилась, взяла нож и ударила им супруга в живот.

Свидетелем происходящего стал сын дебоширов. Школьник вызвал медиков скорой помощи. Они успели спасти мужчину.

Причастность к совершению преступления супруг признал полностью, супруга лишь частично, пояснив, что убивать мужа не собиралась.

 

#покушение на убийство #ударил ножом #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное