Супруги из Елабуги пойдут под суд за то, что едва не убили друг друга

В Татарстане в суд направлено дело супругов из Елабуги. Им предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Покушение на убийство», сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, 25 февраля между супругами произошел конфликт. Нетрезвый мужчина во время ссоры взял гантель и ударил ей по носу жене, а после попытался задушить. Женщина отбилась, взяла нож и ударила им супруга в живот.

Свидетелем происходящего стал сын дебоширов. Школьник вызвал медиков скорой помощи. Они успели спасти мужчину.

Причастность к совершению преступления супруг признал полностью, супруга лишь частично, пояснив, что убивать мужа не собиралась.