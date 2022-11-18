news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 ноября 2022  08:37
Полина Шевчук

Супруги и пятеро детей погибли на пожаре в Башкирии

news_top_970_100

Трагедия произошла сегодня около половины четвертого утра в двухквартирном частном доме в деревне Матвеевка в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

Сообщается, что загорелась одна из квартир. В 5.19 пожар был ликвидирован. Внутри помещения были обнаружены тела семерых погибших – мужчины, женщины и пятерых детей. 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следком, погибли супруги и пятеро сыновей. Всего в семье воспитывались семь детей. Двоих отец успел спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
 

 

#погиб на пожаре #сгорел ребенок
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100