Супруги и пятеро детей погибли на пожаре в Башкирии

Трагедия произошла сегодня около половины четвертого утра в двухквартирном частном доме в деревне Матвеевка в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

Сообщается, что загорелась одна из квартир. В 5.19 пожар был ликвидирован. Внутри помещения были обнаружены тела семерых погибших – мужчины, женщины и пятерых детей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следком, погибли супруги и пятеро сыновей. Всего в семье воспитывались семь детей. Двоих отец успел спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

