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СВО 27 декабря 2024 18:32

Супруги бойцов СВО получат право на бесплатное высшее образование

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Депутаты Ярослав Нилов и Нина Останина внесли в Госдуму новый законопроект.

Как сообщают РИА Новости, согласно законопроекту супруги бойцов СВО получат право на бесплатное высшее образование в пределах квоты.

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