«Супруге офицера плакать не положено»: истории из зоны СВО от главы Союза жен офицеров

Работа над проектом Союза жен офицеров стала для Светланы Кошелевой делом, которое помогло ей отвлечься от переживаний о муже и повлияло на судьбу многих женщин

Фото предоставлено Светланой Кошелевой

«Ситуация на Украине становилась неспокойной, отношения с родней ухудшались»

Родители Светланы поженились на Украине, родилась она в Одессе. После переезда ей приходилось бывать на своей малой родине, но большую часть времени Светлана провела в России.

«Мое отрочество и взросление проходило в России, я росла и училась здесь. После начала СВО я сильно отдалилась от своих родственников, и мы вообще не говорили о политике или войне. Все наши разговоры были исключительно о бытовых вопросах, детях и семьях», – рассказала Светлана Кошелева.

Поначалу родственники на Украине очень ждали Светлану в гости – в течение девяти последних лет она не могла приехать на родину.

«Обстановка была неспокойной. Так как муж военнослужащий, а я являюсь членом семьи военнослужащего, то мы не стали рисковать», – вспоминает супруга офицера.

Последний раз Светлана была в Одессе в 2013 году. По собственному признанию, ждала лучших времен, но они так и не настали. С годами и с учетом происходящего дистанция между родственниками лишь увеличивалась.

«Разговоры становились все реже, а обсуждать обычные темы казалось неправильным. Очень большой груз лег на плечи, и тогда я впервые задумалась о создании проекта», – рассказала Светлана.

«Мы с девочками из разных городов объединились и помогали друг другу в этот сложный период» Фото предоставлено Светланой Кошелевой

«Сегодня наш Союз офицерских жен объединяет девочек из 12 регионов»

Союз офицерских жен неофициально был создан в 2017 году. В тот момент муж Светланы, кадровый офицер, был в командировке в Сирии. Светлана уже тогда проживала все те эмоции, которые сейчас переживают жены бойцов специальной военной операции.

«Мы с девочками из разных городов объединились и помогали друг другу в этот сложный период. И когда началась СВО, к нам притянулось еще больше девочек, чьи мужья уехали на фронт», – рассказывает Светлана Кошелева.

Союз рос – поддерживал и жен мобилизованных, появились вдовы, жены кадровых офицеров, контрактников и мамы героев. Тогда Светлана приняла решение официально зарегистрировать проект.

«2 октября 2023 года мы стали Межрегиональным союзом офицерских жен. В наш союз уже входит 12 регионов. Также мы сотрудничаем со школами, проводим уроки военно-патриотического воспитания. Для ребят это нечто новое, когда к ним приходит именно жена офицера, человека, который недавно находился на Донбассе», – поделилась Светлана.

«2 октября 2023 года мы стали Межрегиональным союзом офицерских жен. В наш союз уже входит 12 регионов» Фото предоставлено Светланой Кошелевой

«Многие матери и жены бойцов находятся в тяжелом состоянии»

Многие жены и матери бойцов СВО нуждаются в моральной поддержке, кто-то испытывает трудности в юридических вопросах.

«В документах нередко неразбериха, некоторые девочки находятся в тяжелом состоянии. Нет единого формата и базы данных, потому что у каждой организации свои требования. Девочки и так находятся в шоке, наша задача – помочь им грамотно в этих вопросах», – рассказала Светлана.



Каждая ситуация индивидуальна и требует особого подхода. Светлана рассказала, что одна из ее подопечных – вдова, мама двоих детей, один из которых инвалид.

«По закону одному ребенку выплачивается пенсия по потере кормильца, а другой получает лишь выплаты по инвалидности. Ситуацию решить очень тяжело, хотя оба ребенка потеряли отца. Очень надеемся, что сможем достучаться и как-то помочь этой семье», – привела пример Светлана.

Союз офицерских жён постоянно развивается, и главная задача на будущий год – получить федеральный статус проекта, чтобы выйти на новый уровень в решении вопросов для семей военнослужащих.

«Мы хотим продолжать собирать гуманитарную помощь, но не как волонтеры, а адресно. В дальнейшем планируем поездку в Донецкую, Луганскую народные республики и Запорожье», – поделилась планами Светлана Кошелева.

Многие жены и матери бойцов СВО нуждаются в моральной поддержке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мой муж подорвался»

Истории родных и близких бойцов не оставляют равнодушными. Светлана как сейчас помнит звонок своей коллеги, который начался с короткой фразы: «Мой муж подорвался».

«Поймите мои чувства: девочка, с которой я год в очень близком контакте, звонит и говорит, что четыре бойца подорвались и ее муж был в этой машине. Слава Богу, что он остался жив, но другие парни погибли», – рассказала Светлана.

Сейчас тот боец находится в госпитале, жена постоянно рядом с ним. Четверо его сослуживцев заживо сгорели на месте.

Светлана вспоминает поездку в госпиталь в Макеевку. Там лежал один из бойцов, которого ранило и его чудом спасли с поля боя. Эту историю она вспоминает со слезами на глазах.

«Плакать мне нельзя – жене офицера это не положено. Я подхожу, улыбаюсь, пытаюсь поддержать его на позитивной ноте. Спрашиваю, чем могу помочь, а он смотрит на меня и говорит: «У меня жена на тебя подписана, я тебя знаю». Это такая честь для меня была. Я оттуда выскочила, а меня внутри всю колотит», – вспоминает супруга офицера.

По словам Светланы, у многих женщин внутри такой твердый стержень, как у настоящего сильного мужчины, он помогает им не сломаться.

«Иногда смотрю на своих девочек, у них руки трясутся, но взгляд боевой, знают, что все смогут выстоять», – подчеркнула Светлана Кошелева.

Светлана с дрожью в голосе рассказала, что больше всего ее поражают дети, которые живут в зоне боевых действий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Малыш по звуку выстрела определяет, куда нужно бежать»

Жена офицера с дрожью в голосе рассказала, что больше всего ее поражают дети, которые живут в зоне боевых действий, – с рождения они знают, как вести себя во время обстрелов и прилетов.

«Малыш по звуку выстрела определяет, куда нужно бежать. Я была удивлена, что он так четко описывает все свои действия. Я списалась с корреспондентом, которая писала о нем, попросила передать ему подарок, это настолько чудный мальчишка», – вспоминает глава Союза офицерских жен.

Таких историй очень много, Светлана признается, что каждая из них оставляет в душе свой след.

«Когда нужны были рабочие руки, я готова была остаться там утки выносить, перевязывать, брить мужчин, кормить их из ложки. Мне было все равно, что мы находимся без горячей воды и элементарных условий», – рассказывает Светлана Кошелева.

По словам Светланы, в гостиницах, где ей приходилось останавливаться, нет отопления, горячая вода лишь по два часа утром и вечером.

«Лежишь и спишь, как на полигоне. Боишься, что в тебя сейчас что-то прилетит: одно ухо слушает, а глаза постоянно высматривают. Я там практически не спала», – рассказывает Светлана.

К слову, финансирование проекта по большей части идет из личных средств участников Союза.

У многих женщин внутри такой твердый стержень, как у настоящего сильного мужчины, он помогает им не сломаться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть небольшое количество организаций и волонтеров, которые нам помогают, но большая часть средств наши личные деньги», – объясняет супруга офицера.

Помимо деятельности в Союзе офицерских жен Светлана является создателем модельного агентства.

«Мое модельное агентство помогает мне отвлечься от всех этих событий. Дети, показы, фотопроекты – вот это отвлекает. Я тоже там выкладываюсь на сто процентов», – рассказывает Светлана.

Однако сегодня модельное агентство – лишь хобби, все основные силы и время уходят на работу в Союзе жен офицеров.

«Радует, что девочки добавляются и верят в нас. Это помогает мне понимать, что все, что я делаю, не зря», – рассказала Светлана Кошелева.