Супруга участника СВО из Татарстана: Мы с достоинством выдержим это испытание

Супруга участника СВО из Татарстана Юлия Калентьева не видела своего мужа после свадьбы. Она уверена, что с достоинством выдержит вынужденную разлуку. Молодым людям помогут крепкие чувства, взаимное уважение и поддержка родителей. О своей семье и семейных традициях Юлия рассказала сегодня «Татар-информу» на коллегии Управления ЗАГСа РТ в Казани.

«Наша семья зародилась в декабре 2025 года, регистрация брака прошла в Казанской Чаше. Свадьба была организована благодаря гранту Республики Татарстан для молодоженов», – сообщила Калентьева.

Молодые люди познакомились еще в 2022 году, когда Юлия работала следователем в отделе полиции. Булат пришел в отдел на допрос в качестве свидетеля. Сейчас Юлия работает в Прокуратуре, а ее муж служит в зоне СВО по контракту.

«Он приехал на свадьбу, а потом сразу же уехал. Мы не виделись 41 день», – отметила Калентьева.

У Булата множество наград. Юлия гордится супругом, однако быть женой военного ей непросто.

«Хотелось бы постоянно быть рядом друг с другом, а не в постоянном стрессе и ожидании. Считаю, что мы пройдем это испытание достойно», – сказала Юлия.

Напоследок она рассказала о традициях, которые есть у молодой семьи.

«Поддерживаем теплые взаимоотношения с нашими родителями, дружно отмечаем все православные и мусульманские праздники», – заключила Юлия.