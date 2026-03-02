news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 марта 2026 16:30

Супруга убитого аятоллы Ирана умерла от полученных при ударе ранений

Читайте нас в
Телеграм

Жена убитого аятоллы Ирана Али Хаменеи умерла от полученных при ударе ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Al Alam.

Напомним, что в субботу США и Израиль начали совместную операцию против Ирана с целью уничтожить ракетную и ядерную программу страны. Во время обстрелов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и командующий корпусом исламской революции Мохаммад Пакпур. В стране был объявлен 40-дневный траур.

Обязанности верховного лидера временно исполняет Алиреза Арафи, доверенное лицо Хаменеи.

#Иран #Израиль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подписал заявление о гражданстве прямо на встрече с учёными

Путин подписал заявление о гражданстве прямо на встрече с учёными

1 марта 2026
Кадыров поздравил Минниханова и назвал отношения ЧР и РТ братскими

Кадыров поздравил Минниханова и назвал отношения ЧР и РТ братскими

1 марта 2026