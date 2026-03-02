Супруга убитого аятоллы Ирана умерла от полученных при ударе ранений

Жена убитого аятоллы Ирана Али Хаменеи умерла от полученных при ударе ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Al Alam.

Напомним, что в субботу США и Израиль начали совместную операцию против Ирана с целью уничтожить ракетную и ядерную программу страны. Во время обстрелов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и командующий корпусом исламской революции Мохаммад Пакпур. В стране был объявлен 40-дневный траур.

Обязанности верховного лидера временно исполняет Алиреза Арафи, доверенное лицо Хаменеи.