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Руc Тат
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Общество 20 июля 2023 17:31

Супруга Ришата Тухватуллина заинтриговала подписчиков фотографией с ребенком

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Супруга заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина — Алия опубликовала на своей странице в соцсети интригующее фото, на котором они с мужем ведут ребенка за руки.

«Идет нам, да?» — подписала снимок Алия Тухватуллина. «Дети идут всем», «Вообще идет. Такая милая семья. Алия, ждем малыша, давайте порадуйте нас!», «Прелесть», «Дай бог», «Идет, но воспитание детей это не просто», — приводит слова девушки «ТНВ».

Творческая пара делится с подписчиками всем, что происходит в их жизни. Судя по многочисленным фотографиям и видеозаписям, опубликованных в соцсетях, артисты очень любят детей.

#ришат тухватуллин #дети #соцсети
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