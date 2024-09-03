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Супруга посла Турции в России посетила Старо-Татарскую слободу в Казани
Супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в России Танжу Бильгича побывала в Старо-Татарской слободе в Казани. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба префектуры «Старый Город».
«Бетюль Бильгич посетила Казанскую Соборную мечеть „Аль-Марджани“, а также музей татарского быта, расположенный в доме казанского купца Муллина», – сказано в сообщении.
Кроме того, гостья ознакомилась с работой комплекса общенационального благотворительного фонда «Ярдам – Помощь».
«По итогам экскурсии Бетюль Бильгич выразила благодарность за предоставленную возможность вживую познакомиться с таким замечательным местом, где работают во благо нуждающихся людей», – сказано на сайте фонда.
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