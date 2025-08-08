Супруга погибшего Гришина заявила, что он не был в состоянии алкогольного опьянения

Фото: соцсети Александра Гришина

Жена Александра Гришина Анастасия Гришина заявила, что у нее имеется заключение экспертизы, где указано, что ее супруг не был в состоянии алкогольного опьянение в момент трагедии. Она обвинила ряд СМИ в распространении лживой информации.

«Хочу выразить "благодарность" журналистам, которые распространили лживые факты о гибели моего супруга. У меня на руках экспертиза, где указано, что нет алкогольного опьянения», — написала вдова в своих социальных сетях.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 августа. Сообщалось, что 47-летний комментатор был сбит проходящим электропоездом в момент, когда он ночью переходил пути в неположенном месте.

Последним местом работы Гришина был Первый канал. Он работал на турнирах по фигурному катанию, включая международные соревнования, в том числе Олимпийские игры.