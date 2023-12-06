Супруга Мунира Рахмаева: «Устали ходить по больницам»

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Супруга певца и ведущего Мунира Рахмаева в своем блоге выложила видео, где делится переживаниями по поводу здоровья их дочери.

«То в одну больницу ходим, то в другую. Недавно записались на прием в ДРКБ, к пульмонологу. Это один из лучших специалистов. Там же показались аллергологу. Надо будет сдать очень много анализов. Не можем выяснить, почему у Асьмиры не проходит кашель. Она кашляет и ночью, и днем, с сентября. Только вылечимся - все начинается сначала. Даже после лечения кашель до конца не проходит. Я уже бессильна. Я одно время перестала лечить, но сейчас начала снова. Ингаляции, сиропы. Не знаю даже, что делать», — делится женщина.

Она добавила, что, вдобавок, теперь кашляют и она с мужем.

«Желаю оставить позади все болезни, войти в Новый год здоровыми!» — написала блогер.