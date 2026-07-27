Супруга Крапина рассказала, как в обществе относятся к женам футболистов

Фото: из личного архива Дарьи Карпиной

Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья, рассказала, как по ее мнению, в обществе относятся к женам футболистов:

«Да я догадываюсь что! Знаешь, люди не стесняются высказывать свои предположения в комментариях. Что они все дуры, что они все просто вышли удачно замуж, что они всё из-за денег. Хотя большинство повыходили замуж за футболистов, у которых контрактов ещё толком не было. Футболисты же рано женятся. По крайней мере, первый раз. Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно.

Или что у всех цель развестись и отпилить алименты… Просто у нас так получилось, что в информационном пространстве говорят и внимание обращают только на какие-то громкие разводы. Хотя они есть везде — не только у футболистов. Они есть у врачей, у юристов, у депутатов, у грузчиков. Громко разводиться со скандалами — это, наверное, умеют все и делают 90%. Но пишут только про футболистов! Опять же, потому что завязаны другие суммы, понятно. И помимо денег, конечно, это медийка — футболисты на слуху».

Она подчеркивает, что при этом, «есть те, которые не очень известны, разводятся тоже будьте-нате, но про них никто ничего не пишет, потому что неинтересно. У нас же надо, чтобы это всё кликалось и читалось. Соответственно, написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет — и люди думают, что это у всех так. А то, что у нас в каждом клубе по 30 футболистов, больше половины женаты и всё у них нормально — это никому не интересно. Есть те, у кого и детей много, и живут уже по 20 лет, с юности, — это неинтересно, — сказала Карпина в одном из подкастов.

В мае стало известно, что у Карпиных впервые родится мальчик.