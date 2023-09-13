Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Супруг должницы из Татарстана сбежал от приставов на арестованной машине
В Бугульминском отделении возбуждено исполнительное производство в отношении 38-летней местной жительницы, которая управляла авто в состояни опьянения.
В результате женщине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако оплачивать его добровольно женщина не стала.
Как сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, сотрудники перешли к принудительным мерам и приступили к аресту принадлежащего должнице автомобиля «Лада Приора». Во время ареста в машине вместе с должницей находился ее супруг.
Мужчина сел за руль автомобля и уехал в неизвестном направлении. Но позже здравомыслие все-таки возобладало, мужчина позвонил приставам и сообщил где припарковал автомобиль.
В результате автомобиль отправили на штрафстоянку. Находится он там будет, пока должница не оплатит свою задолженность.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа