Супруг должницы из Татарстана сбежал от приставов на арестованной машине

В Бугульминском отделении возбуждено исполнительное производство в отношении 38-летней местной жительницы, которая управляла авто в состояни опьянения.

В результате женщине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако оплачивать его добровольно женщина не стала.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, сотрудники перешли к принудительным мерам и приступили к аресту принадлежащего должнице автомобиля «Лада Приора». Во время ареста в машине вместе с должницей находился ее супруг.

Мужчина сел за руль автомобля и уехал в неизвестном направлении. Но позже здравомыслие все-таки возобладало, мужчина позвонил приставам и сообщил где припарковал автомобиль.

В результате автомобиль отправили на штрафстоянку. Находится он там будет, пока должница не оплатит свою задолженность.