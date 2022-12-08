Суперздание для суперкомпьютера: как в «Татнефти» появился клон американской IBM

Какое здание в Альметьевске до сих пор считается самым прочным и как с этим связано появление в городе первого компьютера с монитором и клавиатурой, рассказала газета «Нефтяные вести» в новой статье редакционного цикла, приуроченного к 70-летнему юбилею IT-блока компании «Татнефть».

Секретный план Косыгина

Еще до появления в «Татнефти» отечественного компьютера «Минск-22» в руководстве страны задумались о том, чтобы получить вычислительные машины гораздо большей мощности. Инициатор экономической реформы 1965 года – Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин одобрил план заимствования зарубежных архитектур ЭВМ.

Советам удалось получить методом параллельного импорта американскую систему IBM System/360 и в течение нескольких лет создать полностью совместимую с ней ЕС ЭВМ (Единую систему электронных вычислительных машин). Отметим, что с точки зрения закона наша страна ничего не нарушила. В это время еще не существовало авторских прав на такой вид интеллектуальной собственности. А то же самое, что и СССР, сделали в частности японцы, немцы, британцы и даже другие американские компании.

Для создания советского клона в Москве специально было создано НИИ ЦЭВТ, на эти цели бросили все имеющиеся интеллектуальные силы страны. Архитектура IBM 360 и ее многочисленные копии по всей планете оказались настолько удачными, что на многие десятилетия определили стандарт, по которому работала вся мировая промышленность.

Советская ЕС ЭВМ могла одновременно и рассчитывать, и обрабатывать данные, у нее была байтовая адресация памяти и система с виртуальной памятью.

Спецборт из Германии

«Минск» в этих условиях выглядел шахматистом-перворазрядником против международного мастера. Были в нашей стране и машины помощнее, но увы, все они жили сами по себе — их нельзя было подключить как между собой, так и к периферийным устройствам.

Компьютеры ЕС ЭВМ собирали в СССР (в том числе в Казани), Болгарии, Чехословакии, Польше, ГДР. Именно из Восточной Германии, с завода Robotron в Дрездене, в Татарстан во второй половине 70-х годов грузовым бортом прилетели два новых компьютера ЕС 1040. Один отправился на молодой в то время автозавод КАМАЗ, а второй — в базовый центр нефтяной промышленности Советского Союза — в «Татнефть».

Ранее наши специалисты съездили в ГДР, познакомились с компьютером. Выяснилось, что в молодом городе нефтяников нет помещения, где бы могла работать эта супермашина.

Тогда для ЕС ЭВМ было построено отдельное здание на улице Мира, 4. И по сей день оно остается не совсем обычным. Оно возведено таким образом, чтобы туда можно было установить тяжелое оборудование, предусмотрена специальная вентиляция, дополнительные источники питания, а по прочности оно едва ли не самое крепкое в нефтяной столице.

Работа в три смены

Здание строили, но к моменту приезда компьютера все-таки немного не достроили. Да и задача оказалась сложной: обычные ЖБИ-изделия на стройку не годились, нужны были особые плиты перекрытия, импортные шумоподавляющие отделочные материалы и т.д. Пока устраняли недоделки, компьютер поместили под круглосуточную охрану. Это было совсем не лишним. К слову, даже спустя много лет «живые» ЕС ЭВМ — величайшая коллекционная ценность.

ЕС ЭВМ была очень хороша для своего времени, но уже в процессе эксплуатации программисты компании внесли большой вклад в повышение эффективности ее работы. Специалисты КИВЦ первыми в нефтяной промышленности СССР занялись разработкой и внедрением системы централизованной подготовки и ввода данных.

В «Татнефти» организовали трехсменный рабочий график, только на подготовке данных для ЭВМ были заняты 180 операторов, пишут «Нефтяные вести». Этот метод работы позже переняли себе все остальные вычислительные центры нефтяной промышленности.

Долгие годы ЕС ЭВМ исправно обрабатывала всю информацию о деятельности компании: от заработной платы оператора по добыче где-нибудь в «Иркеннефти» до числа использованных штанг на скважине «Альметьевнефти», количество накормленных азнакаевских буровиков или литров бензина, сожженных «буханкой» из Джалиля.

Прозрачно и открыто

Такой принцип работы информационной системы «Татнефти» был очень удобен. Однако ко второй половине 80-х ситуация стала объективно меняться. К тому времени стали появляться персональные компьютеры. Некоторые из них уже опережали по возможностям ЕС ЭВМ, корни которой уходят в 60-е годы прошлого века. Таким образом, отдельным подразделениям было проще работать самостоятельно, люди использовали разные базы данных, методики, поэтому унифицированная система управления из единого центра стала слабеть.

Однако, достигнув 70-летия, IТ-блок компании уверенно движется по пути восстановления централизованного управления всего своего цифрового пространства. Для этого внедряются различные инструменты, программы, деятельность «Татнефти» становится прозрачной и открытой. Кто знает, возможно, через десять лет или даже раньше мы будем вспоминать нынешние времена уже в стиле ретро.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»