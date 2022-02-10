Супервайзер магазинов в Казани зарабатывает до 125 тыс. в месяц

В сфере продуктового ритейла наиболее востребованы супервайзеры магазинов со стажем работы от двух лет, опытом открытия новых магазинов и управления группой более десяти магазинов. Средняя зарплата такого специалиста в Казани составляет 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«В Казани сотрудник на такой должности может зарабатывать от 50 до 55 тыс. рублей. Он должен иметь неполное высшее образованием в сфере экономики, финансов или товароведения и навыки анализа товарооборота и управления товарными запасами, уметь работать в «1С», знать основы принципов продаж в розничном бизнесе, а также опыт работы от одного года», - сказано в сообщении

От 55 до 60 тыс. рублей в нашем городе обещают кандидатам с высшим образованием, опытом повышения эффективности работы магазинов, увеличения продаж, а также стажем руководящей работы в сетевом ритейле от года. От 60 до 100 тыс. рублей получают супервайзеры магазинов с опытом работы с товарными группами по профилю работодателя, отличными организаторскими навыками, а также опытом руководящей работы в сетевом ритейле от двух лет.

На самую высокую зарплату в размере от 100 до 125 тыс. рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом управления группой более 10 магазинов, работы руководителем или супервайзером магазинов от трех лет, а также навыком открытия новых магазинов.