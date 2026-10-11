Суперсхватки ЧМ по джиу-джитсу прошли в Казани

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

В Казани на чемпионате мира по джиу-джитсу прошли суперсхватки.

В столице Татарстана впервые стартовал чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу TWWBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP 2026. Турнир, посвященый памяти известного мусульманского тренера Айрата Калимуллина, начался вчера, 10 октября, а сегодня на татами прошли суперсхватки.

Мероприятие открыл главный имам Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Спасибо всем спортсменам, благодарю всех, кто участвовал в создании этого праздника, праздника борьбы, который в этом году мы приурочили нашему любимому тренеру Айрату Давидовичу Калимуллину, которого все мы помним. Он был у истоков, создал федерацию джиу-джитсу республики Татарстан. И мы постоянно говорили, вспоминали о том, что сильные верующие, как говорится в хадисе, лучше, чем слабые верующие. И речь идет не только о духовности, но и о силе физической. Лучший из вас тот, кто больше приносит пользу обществу. Спасибо всем еще раз, кто участвовал, почтим память нашего уважаемого тренера. Надеемся, что ни у кого не было травм, все получили огромное удовольствие. Будем ждать вас еще в Казани», — сказал Камиль хазрат.

Четыре сильнейшие команды вышли на один ковер: ICON International, Marcelo Garcia JJ, Gojira, Strela Team.

Схватки проходят по правилам, которые добавляют уникальный захват. Порядок выхода спортсменов определяется самой командой — это позволяет использовать стратегический подход и учитывать силу каждого бойца. При этом порядок держится в строжайшей тайне до начала турнира.

Спортсмен, одержавший победу в поединке, имеет право остаться на ковре и продолжить борьбу с другим спортсменом из команды соперника.

Однако он не может проводить более двух схваток подряд — чтобы сохранить баланс сил.

Проигравшие выбывают из состава команды, что добавляет соревнованию еще одну драматическую ноту.