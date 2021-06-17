Суперсервисом «Забота» воспользовались более 5 тыс. татарстанцев

В 2021 году в Татарстане была запущена платформа «Забота», с помощью которой граждане могут узнать о доступных выплатах и мерах соцподдержки. До 1 июня приложение было скачано уже более 5 тыс. раз, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

В суперсервисе доступна информация о 13 мерах поддержки, за этот год их число планируют увеличить до 15. Пользователи приложения могут задать вопросы в чате и подать запрос в сторонние системы, а также подать заявку на получение поддержки.

Создатели полагают, что «Забота» поможет на 20% сэкономить время татарстанцев при подаче заявления на получение выплат.

В настоящее время подать заявление можно как в суперсервисе (регистрация в приложении необязательна), так и на портале госуслуг РТ.

Напомним, «Забота» была создана в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется согласно «майскому» указу Президента России Владимира Путина.