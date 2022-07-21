«Суперофигевший»: Данис Зарипов рассказал, как попал в первое звено «Ак Барса» к Чупину

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «Татар-информу» рассказал о дебютном сезоне в составе казанского клуба. Тогда в команде еще не было Алексея Морозова и Сергея Зиновьева.

«Сначала я попал в звено к Алексею Чупину и Кириллу Голубеву. С ними провел практически всю предсезонку, и мы там были лучшими (смеется). И в конце предсезонных сборов сижу и думаю: это как так, приехал в одну из лучших хоккейных команд России какой-то непонятный молодой с «Мечела» и сразу в первом звене.

Реально меня тогда немного понесло. Но не просто так существует поговорка, что не надо задирать нос. Сразу пошли ошибки. И тут первые две игры чемпионата и «-2» по голам у нас, а мы были первым звеном. И всё, на этом наша тройка закончилась (смеется).

Мы с Кириллом Голубевым сели в запас, а Алексей (Чупин) продолжал играть. Чупа легенда «Ак Барса»? Я вам скажу, что и Кирилл от него не сильно отстал. Для меня было большой честью выходить с ними в одной тройке. Я был просто, не знаю, как даже сказать, "суперофигевший"», - рассказал Зарипов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию откровенного интервью с Данисом Зариповым.