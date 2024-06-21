Суперленивый трудоголик и воронежские чемпионы: как выступили российские пловцы на БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Пять золотых медалей у российских пловцов за один день

В отличие от многих других видов спорта на Играх БРИКС, плавание не изобилует громкими медийными именами. На соревнования в Казань не приехал двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио – Евгений Рылов. Не порадовал зрителей своим присутствием в столице Татарстана этим летом и Климент Колесников, установивший на прошлогоднем Кубке России мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (23,55 секунды).

Зато у поклонников плавания в Казани появилась прекрасная возможность воочию оценить прогресс российской молодежи. На Игры БРИКС приехала практически вся недавняя юниорская сборная. Вчерашние подростки уже сегодня защищают честь взрослой национальной команды России.

Накануне «золотым» бенефисом во Дворце водных видов спорта взбудоражили публику сразу пятеро российских пловцов. Виктория Блинова оказалась сильнее всех на дистанции 400 м комплексом. Софье Дьяковой не было равных в вольном стиле на 200 метров. Роман Жидков выиграл «сотню» у мужчин также в вольном стиле. Михаил Щербаков покорил быстрее всех 200 м комплексом, а Мирон Лифинцев уверенно взял свою «короночку» – 50 метров на спине.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская школа плавания в порядке, и результаты 18-летнего Мирона Лифинцева – тому подтверждение

К слову, о Лифинцеве российские тренеры отзываются очень лестно. К своим 18-ти годам Мирон имеет огромный потенциал. И если бы наши пловцы были допущены на предстоящую Олимпиаду, кто знает, быть может, именно Лифинцев завоевал бы международную «пальму первенства» в заплывах на спине.

На недавнем чемпионате России по плаванию, который тоже проходил в Казани (14-19 апреля) Лифинцев успел побить юниорский мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине. 18-летний спортсмен переписал достижение Климента Колесникова (52,53 секунды), справившись с дистанцией за 52,34 секунды.

Вчера Мирон вновь доказал, кто сильнейший юниор в российском плавании. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» он признался, что впереди у него стоит еще множество спортивных планок, которые необходимо достичь.

«Я неоднократно признавался, что я суперленивый трудоголик. Иногда дисциплина дается тяжело, но я понимаю, что надо прилично работать, чтобы добиться успеха», – отметил Лифинцев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Воронежские спортсмены прославляют город на Играх БРИКС

Российская сборная собирается из самых разных уголков нашей необъятной страны. На любых международных соревнованиях всегда с долей шутки ведется подсчет, какой регион родил больше всего «золотых» атлетов для национальной команды.

Помимо привычных больших городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург и др.), на текущих соревнованиях БРИКС серьезно выделяется Воронеж. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова завоевала на Играх как золотую, так и серебряную медали. В Воронеже Мельникова содержит собственную школу, в которой жители родного города спортсменки обучают своих детей гимнастике. Причем олимпийская чемпионка контролирует весь процесс работы, о чем свидетельствуют ее социальные сети.

Роман Жидков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вчерашних соревнованиях по плаванию золото в 100 метрах вольным стилем завоевал Роман Жидков. Воронежский спортсмен финишировал с результатом 49,65 секунд. Эта золотая медаль стала для Жидкова первой в личном зачете на Играх БРИКС в Казани.

После заплыва Роман подчеркнул, насколько важны в его карьере международные соревнования. Для него «большое счастье участвовать в Играх БРИКС».

«Я очень рад своему результату. Горд представлять Россию на Играх БРИКС и рад, что оправдал ожидания тренеров и родных», – отметил пловец в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».