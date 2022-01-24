Суперкубок с участием «Динамо-Ак Барс» перенесен

Выездная игра казанского клуба «Динамо-Ак Барс» против калининградского «Локомотива», в рамках которой 29 января должен был разыгрываться женский Суперкубок России по волейболу, была перенесена. Об этом сообщает пресс-служба ВК из Калининграда.

Дата матча определится позднее по согласованию со Всероссийской федерацией волейбола. «Локомотив» является действующим чемпионом России, «Динамо-Ак Барс» — обладатель Кубка России. В первом круге в Казани «Локомотив» нанес единственное на данный момент поражение динамовкам в чемпионате суперлиги, где лидируют именно казанки, а калининградки идут на втором месте.