Суперкубок по футболу, «Шелковый путь» и уличные игры: спортивный гид Татарстана на лето

В Казани в июне уже прошел чемпионат России по академической гребле, а через несколько дней стартует Кубок страны по гребному спорту

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гребля, дрифт и гольф

В Казани в июне уже прошел чемпионат России по академической гребле, а через несколько дней стартует Кубок страны по гребному спорту. Он пройдет с 29 июня по 3 июля в Центре гребных видов спорта.

«Соревнования пройдут среди мужчин, женщин, а также среди пар гребцов в личном и командном зачетах. Поучаствуют порядка 40 человек из 15 субъектов нашей страны, в том числе из Татарстана», — сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Этап Кубка Татарстана по дрифтингу пройдет на автодроме KazanRing с 30 июня по 2 июля. Предусмотрена большая развлекательная программа, зрелищные заезды и дрифт-такси для зрителей.

Владимир Леонов: «Мы примем большое количество спортсменов из России и Белоруссии» Фото: prav.tatarstan.ru

Уже стартовал первый этап Кубка Ассоциации гольфа России «Ак Барс Кап» в Центре гольфа «Ак Барс». Он завершится 28 июня.

С 1 по 8 июля на пляже «Локомотив» пройдет чемпионат и первенство России по парусному спорту, куда приедут спортсмены не только из регионов нашей страны, но и из Белоруссии.

«Мы примем большое количество спортсменов из России и Белоруссии. В течение восьми дней они проведут гонки на четырех классах яхт, будут разыграны восемь комплектов наград», – пояснил спикер.

Sviyaga Fest

Спортивно-развлекательный фестиваль Sviyaga Fest пройдет в Свияжске с 30 июня по 2 июля. Предусмотрены забеги, заплывы и мультиспортивная гонка.

«Мы делаем большую, насыщенную, программу, постарались расширить спортивную палитру. К тому же фестиваль проходит в очень красивом месте, одном из символов нашей республики, Свияжске», – добавил министр.

Помимо спортивной составляющей, участники смогут насладиться красотами острова-града, заключил Леонов.

Международное ралли «Шелковый путь»

Одним из крупнейших событий автоспорта этого лета, ралли «Шелковый путь», стартует из Казани 5 и 6 июля в несколько заездов. Накануне – 4 июля – в окрестностях села Шали Пестречинского района состоятся тестовые заезды участников соревнований.

Маршрут охватит 13 регионов страны и три часовых пояса, а общая его протяженность составит более 5,2 тыс. километров.

«Татарстан – это один из главных автоспортивных центров нашей страны. Именно поэтому дирекция ралли выбрала Казань для старта главного события в автоспорте этого лета», – заявил Владимир Леонов.

Министр обратил особое внимание на то, что на время старта ралли в центральной части города будут перекрыты ряд дорог.

«Мы постарались это делать веерно, чтобы не сильно напрягать автолюбителей», – заверил он.

Забег «Ночная Казань»

Традиционный забег «Ночная Казань» пройдет 15 июля на трассе вдоль набережной Казанки, старт будет дан в районе экстрим-парка «Урам».

«Забег на 5 километров стартует в 22:45, а на 10 – в полночь. Для детей будет организован забег TimerKids на 300 и 600 метров. Он начнется в 16 часов», – пояснил Леонов.

Помимо самих забегов будут организованы соревнования по спортивному ориентированию, где участники при помощи карты пройдут неизвестную им трассу через конкретные контрольные пункты. Старт намечен на 18 часов, заключил министр.

На Всероссийские уличные игры в Казань приедут более 1 тыс. спортсменов из 40 регионов страны

С 13 по 17 июля в казанском экстрим-парке «Урам» пройдут Всероссийские уличные игры, на которые приедут более 1 тыс. спортсменов из 40 регионов страны. Церемония открытия запланирована 15 июля в 11 часов. Общий призовой фонд соревнований составит 4 млн рублей.

«В программу соревнований включены баскетбол три на три, вся линейка экстремального велосипедного спорта, BMX-фристайл, BMX-гонка, роллерспорт, скейтбординг, брейкинг, самокатный спорт и другие виды», – пояснил спикер.

Также будут проведены турниры по воркауту, флорболу, тегболу и футволлей.

«Постарались собрать все самые прогрессивные виды спорта, приходите, будет очень интересно, вход свободный», – заявил Владимир Леонов.

Суперкубок России по футболу пройдет 15 июля в Казани. Fan ID не будет

Матч за Суперкубок России в Казани между «Зенитом» и ЦСКА 15 июля пройдет без системы Fan ID. А билеты в продажу поступят уже сегодня-завтра.

«Футбольный марафон в Казани мы начнем таким красочным матчем. Приедут победители чемпионата и Кубка страны. Буквально сегодня-завтра в продажу поступят билеты, но мы уже видим ажиотаж. Важно, что матч пройдет без применения Fan ID», – сообщил министр.

Он добавил, что проведение Суперкубка России в Казани стало своего рода компенсацией республике за отмененный Суперкубок УЕФА, который должен был пройти в городе в этом году, но был перенесен.

По словам Леонова, на стадионе будет если не аншлаг, то близко к этому. С каждой стороны ожидается до 12 тыс. болельщиков.

За день до этого на Центральном стадионе проведут товарищеский матч женские сборные по футболу России и Ирана. Сейчас определяют время начала матча, в скором времени билеты станут доступны на сайте Российского футбольного союза.

Фиджитал-игры по скейтбордингу и MOBA

Продолжается подготовка к «Играм будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Этим летом состоятся два фиджитал-соревнования: по скейтбордингу 14-15 июля в экстрим-парке «Урам» и в режиме MOBA в «Казань Экспо» 20 июля.

«Мы впервые проведем фиджитал-игры по скейтбордингу в рамках Всероссийских уличных игр. Также пройдут соревнования фиджитал – MOBA. Это будет международный турнир. В феврале мы провели первые такие игры, тогда выиграла команда из России», – отметил Леонов.

В режиме MOBA киберчастью станет DoTA 2. Вся информация будет размещена на сайте Дирекции спортивных и социальных проектов Казани и приложении «Игр будущего».

День физкультурника в Казани отметят на трех площадках

День физкультурника в Казани 12 августа будет отмечаться на трех площадках: Центре пляжных видов спорта, экстрим-парке «Урам» и стадионе «Трудовые резервы».

«В экстрим-парке “Урам” пройдет традиционный баскетбольный турнир “Оранжевый мяч”, показательные турниры по боксу, единоборствам, мини-футболу, игры ГТО, фестиваль силовых видов спорта, активности на водной глади, мы поставим сапборды. Отдельно сделаем презентацию наших спортивных школ», – рассказал спикер.

У Центра пляжных видов спорта пройдут турниры по пляжному волейболу, гандболу и регби, а на стадионе «Трудовые резервы» состоятся финальные игры на Кубок Казани среди юношей и ветеранов, турнир среди сотрудников мэрии, Минспорта РТ, будет команда медицинских работников, судей и артистов.

А на прилегающей территории между экстрим-парком и стадионом пройдут соревнования по триатлону среди слепых, заключил министр.

Казани доверили проведение спортивных игр стран БРИКС

Помимо мероприятий этого лета, Владимир Леонов также назвал некоторые планы на будущий год. Так, с 8 по 14 июня 2024 года в Казани пройдут «Спортивные игры стран БРИКС», куда приедут спортсмены из 25 стран организации.

«Соревнования пройдут до начала Олимпийских игр. Возможно, нам удастся привезти лучших спортсменов, но если сложится ситуация иначе, то привезем юношеские сборные. Пока собрали программу из 22 видов спорта, но она еще не утверждена», – сообщил министр спорта РТ.

При этом при обсуждении соревнований на площадке БРИКС было предложено внести в программу национальные виды спорта от каждой страны. В список уже вошли капоэйра от Бразилии, го от Китая, джуксей от ЮАР и каббади от Индии. Россия, в свою очередь, добавила борьбу на поясах кореш.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»