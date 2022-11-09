Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель цивилизации к 2050 году

Компьютерная модель World One, предназначенная для прогнозирования цивилизационных закономерностей, предсказала конец нынешней «цивилизованной жизни» к 2050 году. Об этом напоминает британский таблоид The Daily Star.

Издание отмечает, что некоторые прогнозы машины, созданной в 1973 году по заказу Римского клуба, уже сбылись. Речь идет в том числе о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных полезных ископаемых.

Алгоритм модели учитывал множество факторов, включая уровень рождаемости и степень загрязнения окружающей среды. В прогнозе утверждалось, что ситуация станет критической в 2020 году.

«На определенном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — говорилось в предсказании World One.

При этом из прогноза следовало, что даже распространение более экологически чистых автомобилей и снижение рождаемости не смогут повлиять на выживание цивилизации.

Таблоид также ссылается на мнение выдающегося британского астрофизика Мартина Риса, с 1998 года занимающего почетную должность королевского астронома. Он уверен, что выживание человечества находится под вопросом из-за катастрофических угроз — от изменения климата до чрезмерной зависимости от технологий. Впрочем, исследователь допускает возможность реализации оптимистического сценария.

Модель глобальной устойчивости World One была разработана в 1973 году в Массачусетском технологическом институте американским инженером Джеем Форрестером. Она состояла из более чем 40 нелинейных уравнений, описывающих взаимозависимость выбранных переменных.