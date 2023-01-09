SuperJob: От кошмаров о работе в Казани чаще всего страдают девушки

Чаще остальных в столице Татарстана страдают от кошмаров, связанных с работой, молодые девушки. Это следует из результатов предновогоднего опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Даже во сне хотя бы иногда продолжают трудиться 43% опрошенных казанцев. Впрочем, у 57% респондентов нет подобных сновидений.

При этом среди женщин больше тех, кто и во сне продолжает обдумывать поставленные руководством задачи, — 49% против 37% среди мужчин.

Необходимо отметить, что чем моложе были принявшие участие в опросе казанцы, тем больше среди них оказывалось тех, у кого бывают сны, а иногда и кошмары, связанные с работой. Такие сновидения посещают 53% горожан в возрасте до 24 лет и только 39% тех, кто старше 45 лет.

Кстати, с увеличением доходов сны, связанные с рабочим процессом, всё реже беспокоят жителей столицы РТ. Они приходят 47% респондентов с зарплатой до 30 тыс. рублей и только 39% опрошенных с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Соответственно, молодые люди (видимо, только начинающие карьеру) признаются: «Изредка, когда на работе аврал, бывает, снится продолжение». Более состоятельные казанцы в свою очередь рассказывают: «Мне снятся по ночам наличные крупными купюрами».

Опрос проводился с 20 по 29 декабря 2022 года, его участниками стали трудоустроенные представители экономически активного населения города.