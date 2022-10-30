Российский супергерой Чистомэн убрался на берегу Камы в Челнах и в бору Нижнекамска

В выходные в Набережных Челнах и Нижнекамске побывал Артур Матис-Сиразеев из Челябинска, более известный как российский супергерой Чистомэн. В Автограде он собрал 13 мешков мусора, в городе химиков — шесть. Об уборке и своих приключениях в Татарстане он рассказал в своем Telegram-канале и во «ВКонтакте».

В Челны супергерой приехал после Стерлитамака.

«Выехал поздно утром. Ехать хоть и недолго, всего 4 часа, но в этот же день рейд провести не успел. Оказывается закат в Челнах в октябре уже в 16.00. На следующий день сутра пошёл очищать берег Камы. Как и во всех городах в Набережных Челнах цивильная набережная, чистая и ухоженная. Это гостевой маршрут. Но стоит немного сойти с маршрута — начинается мусорный треш. Прошёл по береговой линии. Собрал 13 мешков мусора. Донес до контейнера. Набережные Челны третий город моего тура. Поехал дальше», — рассказал он.

Следующей локацией стал Нижнекамск. Здесь Чистомэн собрал пять мешков пластика и стекла. Мусор он отнес к урнам на аллее, чтобы дорожные службы смогли его убрать.

«Я в прекрасном бору, состоящем из кленовых и дубовых деревьев. На первый взгляд все чисто, если взять первые сто метров от дороги, а если немножко зайти вглубь, то хватит всем нижнекамцам прийти и пособирать», — отметил Артур.

Артур Матис-Сиразеев, он же Чистомэн, родился в 1988 году в Челябинской области. На сегодняшний день ему 34 года. С 2015 года он ездит по городам России и собирает мусор. Его неизменным атрибутом является зеленая тканевая маска на лице и черные очки.

На пакеты с мусором он часто клеит наклейки с надписью: «Чистомэн убрал этот мусор, чтобы сделать наш город лучше. Пожалуйста, помогите донести этот пакет до контейнера».