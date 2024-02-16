Суперфиналисты «Лидеров России» от Татарстана рассказали Минниханову о своих проектах

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с татарстанскими суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России» и поздравил их с достигнутыми успехами, передает пресс-служба руководителя республики.

Конкурс проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина и направлен на поиск и поддержку наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.

«Это был очень серьезный отбор, всегда на конкурсе серьезная конкуренция», — отметил руководитель республики.

Участники встречи в неформальной беседе рассказали Раису РТ о том, что их побудило к участию в конкурсе, о своих ожиданиях от участия в суперфинале, а также о своих проектах и идеях, которые хотели бы реализовать в республике.

Все конкурсанты заняты в значимых для региона отраслях, таких как производство, информационные технологии, образование и наука.

В завершение Рустам Минниханов пожелал управленцам успехов в суперфинале и решил поддержать их, оказав помощь в профессиональном развитии в ведущих вузах страны.

Суперфинал конкурса «Лидеры России» пройдет с 22 по 25 февраля 2024 года в Москве. Он соберет 302 участника со всей России, по итогам которого будут определены около 100 победителей.