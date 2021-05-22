Золото Македонского и квадратные рубли: какие сокровища хранит Нацмузей Татарстана

Больше 140 тысяч монет – такова нумизматическая коллекция Национального музея РТ. Как рассказала хранитель фонда нумизматики, кандидат исторических наук Альфира Сингатуллина, эта сокровищница денег разных времен и народов сформировалась из трех больших источников. Это коллекция Андрея Федоровича Лихачева (его собрание стало основой создания музея), коллекция нумизматического музея Казанского императорского университета, переданная Центральному музею Татарии (ныне Национальный музей РТ) в 1930-е годы, и клады, в разное время найденные территории бывшей Золотой Орды, Булгарии.

Хранятся в Национальном музее Татарстана монеты не только медные, серебряные или золотые, но и платиновые, и даже палладиевые.

Античные монеты

Среди самых старинных – античные монеты Древних Афин из золота (IV-V вв. до н.э.), а также монета Александра Македонского – статер. Такие чеканились в годы его правления – с 356 по 323 год до н.э., но и после смерти Александра III даже еще несколько веков. Монету Александра Македонского музей неоднократно с гордостью публиковал в разных источниках, но это как раз тот случай, когда для собственных, в основном краеведческих экспозиций античные раритеты при всей их исторической и культурной ценности не подходят. В отдельный зал «Денежное обращение Средневековья» постоянной экспозиции музея попали только монеты Золотой Орды.

«Это золотая монета времен Александра Македонского. Ее вес – 8,5 грамма», – демонстрируя блестящий и нисколько не потемневший за две с лишним тысячи лет насыщенно-желтый кружочек, рассказала собеседница.

На аверсе монеты — голова богини Афины в Коринфском шлеме, на котором змея свернулась колечком. На реверсе изображена с разворотом влево богиня победы Ника. В правой руке она держит венок, в левой – длинный стилус. На правой стороне реверса вертикально была размещена надпись «Александр». У монеты, хранящейся в Национальном музее РТ, она частично оказалась обрезанной сверху и снизу – видимо, из-за попыток сточить золото.

Когда монета больше кошелька

В коллекции монет Национального музея Татарстана есть и те, что выделяются необычной формой. Например, в тяжелой 13-килограммовой плите из меди размером 62х33,5 сантиметра, то есть больше листа формата А4, заподозрить платежное средство очень трудно. Однако это реальная денежная единица, бывшая в ходу в Швеции в XVII веке.

Монета-плита, оказавшаяся в Казани, 1659 года. Она неправильной прямоугольной формы, ее толщина тоже неравномерна, но максимально составляет 8 см. На неровной поверхности вмятины, бугорки и «морщины». На лицевой стороне пять круглых клейм диаметром 4,6-4,8 см. На центральном клейме горизонтальная надпись в три строки, сообщающая, что монета эквивалентна 8 серебряным далерам. Последняя строка надписи неразборчива.

В клеймах по четырем углам плиты изображена шведская королевская корона с датой 1659. Вокруг короны надпись по кругу: CAROLUS. GUSTAVUS X D G: REX•SVEG, что значит «Карл Густав Х Б(ожьей) М(илостью) кор(оль) Шве(ции)».

Эта монета досталась Казанскому университету в начале ХХ века при распределении находок поднятого со дна реки Западной Двины старинного корабельного груза. В 1901 году в рижском порту работала землечерпальная машина и с глубины 8 метров подняла странные предметы. Корабельный клад состоял 79 подобных медных шведских монет 1651-1659 годов чеканки номиналом 1, 4 и 8 далеров.

Медные плиты поступили в Императорскую археологическую комиссию, потом их распределили по музеям – в Эрмитаж, Императорский российский исторический (ныне ГИМ), Одесское общество истории и древностей, Киевский, Рижский, Тверской, Виленский, Гельсиннгфорсский, Новгородский, Псковский музеи. Часть была передана в университеты Москвы, Казани, Юрьева (ныне Тарту, Эстония), Варшавы и Харькова.

«Эти монеты в начале ХХ века продавались и частным коллекционерам, но стоили они уже тогда очень дорого – 500 рублей за плиту, потому что к началу ХХ века стали уже редкостью. Одиннадцать таких монет из этого корабельного клада вернулись в Стокгольм, так как и в самой Швеции их к тому времени было уже мало, большинство ушли на переплавку», – рассказала Альфира Сингатуллина.

Квадратный рубль

Швеция в XVII веке была лидером в Европе по добыче меди, ее производству и экспорту. Кроме того, из высококачественной красной меди страна чеканила монеты в огромном количестве. В России же до XVIII века цветные металлы были в дефиците, серебро и медь ввозились из-за границы, и нередко в виде иностранных монет. В середине XVII века в России начали чеканить монеты – возросли потребности в драгметаллах. Шведские медные далеры не только экспортировались в страну как сырье (на изготовление пушек, крыш, утвари), но и стали прототипом российских квадратных монет.

«По примеру Швеции Петр I решил в России чеканить большие полноценные монеты номиналом 10 рублей и номиналом 1 рубль. Но Петр I сам их уже не увидел, потому что он умер в январе 1725 года, а выпуск таких монет начали на Урале в 1726 году при Екатерине I, уже после его смерти. В середине указана цена, город и дата, по краям четыре клейма, чтобы медь не срезали», – сообщила собеседница агентства.

Из одного пуда меди чеканили 10 рублей. Предполагалось, что это будет полноценная монета, которая займет достойное место в денежном обращении России: фальшивомонетчикам подделывать ее было невыгодно – монеты стоили столько же, сколько сам металл. По документам известно, что было выпущено более 1630 медных рублей.

«Но русское население не как законопослушные шведы – никто не хотел на санках и на тележках эти тяжелые монеты возить. К тому же времена были неспокойные – Екатерина I, правившая через фаворитов, Меньшикова в том числе... Получилось так, что в январе 1726 года эти монеты начали выпускать, а 31 декабря 1726 года их выпуск был запрещен. Они оказались невыгодными. Одно дело из пуда меди, как до Петра I, начеканить 40 рублей монетками (копейками), а новые полновесные рубли не приносили казне огромного дохода. В конце концов населению было предложено обменять эти монеты на серебро», – констатировала хранитель фонда нумизматики Национального музея РТ.

Так 99% всех квадратных екатерининских монет были переплавлены: из них делали посуду, пушки, колокола и т.д. Сохранилось лишь небольшое количество медных рублей, подлинники которых есть в Эрмитаже, в Государственном историческом музее, в Пермском музее, в Екатеринбурге. В XIX веке для коллекционеров были изготовлены так называемые новоделы квадратных медных монет. В коллекции Национального музея Татарстана именно такой рубль. Понять, что это монета позднейшего периода, можно по датировке (на клейме стоит 1725, а не 1726 год) и гербовому орлу, который имеет отличия от оригинального клейма.

«Это было принято до революции (чеканка монет-новоделов. – Ред.). Иногда даже на монетных дворах подлинными штемпелями выпускали монеты для коллекционеров – никто не предполагал, что с этой монетой кто-то пойдет на базар и будет что-то покупать. Но наша плита изготовлена и не подлинными штемпелями. Она была приобретена музеем в 1930-е годы у частного лица Василия Ивановича Михайлова, который продал музею большую коллекцию разных монет», – рассказала Альфира Сингатуллина.

Но самыми редкими были не рубли, а медные копейки 1726 года. Их было отчеканено совсем мало. Сейчас, по словам музейного нумизмата, настоящая копейка того времени на аукционе стоит 2-2,5 млн рублей. В Национальном музее РТ, как и в случае с рублем, медная копейка есть только позднейшего образца, это новодел XIX – начала XX века. О ней не известно даже то, от кого она поступила в фонды.

Примером новодельных монет для коллекционеров-нумизматов может также служить квадратная гривна – 10 копеек. Но это образец еще более поздней дочеканки: ее выдает слишком ровная и гладкая поверхность. Это было недосягаемо несколько веков назад, ведь на подлинных хорошо заметны в том числе характерные прогибы металла в местах ударов при нанесении клейм. Новодельная гривна, по словам Альфиры Сингатуллиной, изготовлена, вероятно, в 50-60-е годы уже ХХ века.