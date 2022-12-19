Сунак посчитал бессмысленным переговоры о прекращении огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в текущей ситуации не имеют смысла. Об этом передает ТАСС.

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте», – заявил глава британского Кабмина.

По его мнению, подобные призывы будут «использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск». «До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», – считает Сунак.

Он призвал западные страны продолжать оказывать военную помощь Киеву. «Мы должны обеспечить доставку дополнительной военной помощи, а сама помощь должна меняться в соответствии со складывающейся обстановкой. Это означает [поставку] большего числа систем противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники», – сказал Премьер Великобритании.

Он добавил, что Запад должен нарастить санкционное давление на власти РФ для снижения экономического потенциала страны.