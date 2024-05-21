Сунак назвал 20 мая «днем позора» для Великобритании из-за скандала с зараженной кровью

Комментируя скандал с заражением 30 тыс. человек ВИЧ и гепатитом после переливания крови, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая «днем позорам» для страны. Об этом пишет РБК.

Согласно докладу по итогам 5-летнего расследования, заражения произошли в 70–80-х годах прошлого века. Большинство из пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, из-за чего им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может привести к развитию гемофилии. Лекарство было произведено в США, где часто донорами становились люди из зоны риска, включая наркоманов и заключенных. До 1986 года взятая кровь не проверялась на ВИЧ, а на гепатит С – до 1991-го. При этом одного человека — носителя вируса хватало, чтобы испортить всю партию.

Риши Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода 2500-страничного доклада сэра Брайана Лэнгстаффа, в котором говорится, что c 70-х по 90-е гепатитом С или ВИЧ были заражены 30 тыс. человек, 3 тыс. умерли. Лэнгстафф заявил, что в заражении людей ответственны сотрудники Национальной службы здравоохранения, Правительство Великобритании и лица, ответственные за безопасность пациентов, подчеркнув, что этого «в значительной степени, хотя и не полностью», можно было избежать.

«Это день позора для британского государства», — прокомментировал результаты расследования Риши Сунак.

Он также заявил, что власти страны на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал», а также сообщил, что во вторник будет объявлен размер материальной компенсации.