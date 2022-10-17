«У нас поменялось все»: на что ушли 174,1 млн рублей при реставрации старейшей музшколы

Одно из старейших музыкальных учебных заведений – Детская музыкальная школа №1 имени Петра Чайковского сегодня распахнула двери после реставрации. Первыми изменения оценили мэр города Ильсур Метшин, а также народные артисты России Денис Мацуев и Константин Хабенский.

Детская музыкальная школа №1 имени Петра Чайковского открылась сегодня после капитального ремонта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дети буквально вскрикивали: “ Я хочу здесь учиться! ” »

Двухэтажное здание с флигелем общей площадью 1266,8 кв. м преобразилось как изнутри, так и снаружи.

На проведение ремонтных работ, приобретение оборудования и новых музыкальных инструментов, решение технологических вопросов не поскупились – из республиканского и городского бюджетов были выделены 174,1 млн рублей.

«У нас поменялось всё. Вплоть до того, что были разобраны и шумоизолированы стены. Заменена была вся “начинка”, электрика, встроен высокоскоростной интернет, привезено новейшее оборудование… Я уже молчу и о самом оформлении здания. Дети, которые впервые входили сюда после реставрации, приходили в полнейший восторг и буквально вскрикивали: “Я хочу здесь учиться!”», – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ризиля Камалова.

Двухэтажное здание с флигелем общей площадью 1266,8 кв. м преобразилось как изнутри, так и снаружи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И хотя здание школы построено в 1905 году и является объектом культурного наследия РТ, тем не менее при проектировании удалось учесть пожелания педагогов и расширить количество кабинетов.

«Нам не хватало классов для занятий, поэтому занимались допоздна. А теперь появилось шесть новых кабинетов. К тому же был отремонтирован флигель, где образовались еще три помещения для занятий», – с благодарностью в голосе отметила Камалова.

Тем не менее при проектировании статус объекта учитывался – изучались старинные чертежи, дизайнеры подобрали похожие материалы для отделки и декора. Между первым и вторым этажом здания сохранили старинную плитку.

В школе заменили кровлю, отремонтировали фасад, обновили инженерные системы. Внутри помещений проведен комплексный ремонт, смонтированы системы безопасности.

При проектировании удалось учесть пожелания педагогов и расширить количество кабинетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Навели не только внешний лоск. Теперь дети имеют возможность заниматься на новейших инструментах. Были приобретены 17 акустических пианино «Михаил Глинка М-3», три профессиональные классические гитары Classical Concert, два баяна «Юпитер Люкс», а также скрипки и виолончели Goronok, балалайка-контрабас, бас-гитары.

Шесть цифровых сценических пианино Kurzweil красуются в кабинете отделения импровизации – направлении, которому школа уделяет особое значение. «От инструментов мы просто в восторге. Наш директор всегда выступает за то, что дети должны иметь возможность играть на инструментах высокого класса – точно так же, как и музыканты с мировым именем», – уверена Камалова.

Ризиля Камалова заметила, что, когда облагораживали двор школы, долго не могли прийти к единому концептуальному решению. «Пришли к мнению, что нам необходима летняя сцена. Все-таки зал у нас не очень большой, и крупные мероприятия, такие как выпускные вечера, проводить здесь не столь комфортно. Другое дело на свежем воздухе. Мы и раньше выступали на открытом воздухе, но занимали при этом Лядской садик. Теперь у нас появилась своя площадка», – рассказала Камалова.

Летняя сцена расположилась на территории внутреннего двора – между основным зданием и флигелем.

Теперь дети имеют возможность заниматься на новейших инструментах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока заново формировали музей, неожиданно для себя сделали открытие»

Сердцем школы является ее музей с 15-летней историей, который был модернизирован до неузнаваемости. Здесь благодаря предыдущему хранителю школьных фондов – Людмиле Власовой – хранятся артефакты с 1932 года.

Здесь собрана богатая 90-летняя история ДМШ №1, которая нашла отражение в традиционных экспонатах и современных аудиовизуальных форматах. Теперь экспозицию можно не только посмотреть, но и пощупать, послушать, ведь она стала мультимедийной.

В центре экспозиции расположился рояль фирмы Bechstein 1887 года. Именно на нем играл сам Сергей Рахманинов, когда приезжал в Казань. В это же время на этом же инструменте играет выдающийся советский пианист, основатель советской пианистической школы Александр Гольденвейзер, который поддержал идею создания бесплатной музыкальной школы.

«Усилиями первого директора школы Рувима Полякова удалось привезти инструмент в нашу школу, отреставрировать. Теперь же он занимает центральное место в нашей экспозиции. Простаивать он не будет, уверена, что в новых прекрасных условиях будем устраивать камерные музыкальные вечера, где пианисты смогут на нем музицировать», – рассказала заведующая отделением специального фортепиано Анна Секлетова.

В центре экспозиции расположился рояль фирмы Bechstein 1887 года, на котором играл Сергей Рахманинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одной из жемчужин музея является небольшой фотопортрет Петра Чайковского, подаренный им одному из крупнейших российских музыкантов, скрипачу и дирижеру Александру Литвинову за подписью «Как любимому ученику и другу», датированной 1891 годом. «Этот портрет был передан нашей музыкальной школе внучкой Литвинова – Эльзой Литвиновой», – подчеркнула Секлетова.

В коллекции школы хранятся и чехол для виолончели самого Рувима Полякова, шкаф с его библиотекой, в том числе и нотной. «Интересно, что пока мы заново формировали музей после реставрации, то неожиданно для себя сделали открытие – в нотах можно увидеть экслибрис самого Рувима Львовича», – рассказала Анна Секлетова.

Сохранились и тетради выпускников, которые вышли из стен школы. Среди них известные композиторы, исполнители, деятели культуры и мировой музыки: композиторы София Губайдулина, Рустем Яхин, Борис Диев, скрипачка Ирина Бочкова, оперный певец Эдуард Трескин, дирижер Рустем Абязов и многие другие.

В коллекции школы – шкаф с библиотекой Рувима Полякова, в том числе и нотной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За Казань я спокоен»

Одними из первых изменения школы оценили мэр города Ильсур Метшин и народные артисты России Денис Мацуев и Константин Хабенский.

«То, что Денис Мацуев и Константин Хабенский в один день оказались в Казани, показатель того, насколько насыщенной культурной жизнью живет наш город. Вообще надо сказать, что в ваших стенах Хабенского любят больше, чем Мацуева. Мацуев, я и Хабенский заходили в кабинет, где занимались два юных виолончелиста. Дениса Леонидовича, как мне показалось, они узнали, кто за ним в галстуке – они вообще не поняли, и стоило войти Константину Юрьевичу, как они повскакивали со своих мест», – с улыбкой рассказал Ильсур Метшин после экскурсии на торжественной церемонии открытия.

Правда, кто такой Мацуев, теперь учащиеся школы запомнят надолго – на церемонии музыкант не мог упустить возможности исполнить «что-нибудь» для собравшихся и музицировал на радость собравшимся около получаса.

Первыми изменения оценили Ильсур Метшин, Константин Хабенский и Денис Мацуев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Могу сказать, что уровень подготовки детей из Казани держит свою планку из года в год. Огромная благодарность педагогам и родителям. Только в этом триумвирате возможно постепенное развитие уникальных искорок. Под большим впечатлением от увиденного здесь. Эти старые-новые стены совершенно точно станут местом рождения новой плеяды выдающихся музыкантов», – обратился к присутствующим Денис Мацуев.

Особое отношение власти к детям подтвердил и сам Константин Хабенский. «На этой почве мы и нашли общий язык с Ильсуром Раисовичем. Самое правильное вложение – это вложение в детей. Оно окупается, дает свои корни, если правильно вкладывать финансы, знания, внимание и любовь в них. В этом смысле за Казань я спокоен», – отметил сам Хабенский.

Денис Мацуев музицировал на радость собравшихся около получаса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь Ильсур Метшин подчеркнул, что команда старалась сделать всё, чтобы создать лучшие условия для детей. «Большая радость быть сегодня здесь, ведь к этому результату мы шли долго. К музыке у меня особое отношение – я мечтал стать талантливым музыкантом, учился по классу баяна у Рашида Калимуллина. Но как только он нашел себя в композиторстве, надо мной взяла вверх тяга к хоккею. Я завязал с баяном, но не с любовью к музыке. Теперь наша любовь к ней живет в таких проектах», – резюмировал Метшин.