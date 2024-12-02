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Шумный сосед довел челнинку до больницы, после чего украл у нее миллион
В Набережных Челнах 36-летний безработный житель подозревается в краже свыше 1 млн рублей. Об том сообщает МВД по РТ.
Выяснилось, что мужчина вместе с друзьями распивал алкоголь в доме 2/07 новой части города в комнате малосемейной квартиры. Соседка сделала шумной компании замечание, после чего у нее произошел приступ, и ее госпитализировали.
Воспользовавшись этим, 36-летний челнинец проник в ее квартиру, где нашел деньги и банковскую карту на общую сумму около миллиона рублей. За пять дней он потратил все, пока женщина не обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска разыскали подозреваемого и задержали его. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем сознался, в настоящее время он задержан и находится в ИВС. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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