Шумный сосед довел челнинку до больницы, после чего украл у нее миллион

В Набережных Челнах 36-летний безработный житель подозревается в краже свыше 1 млн рублей. Об том сообщает МВД по РТ.

Выяснилось, что мужчина вместе с друзьями распивал алкоголь в доме 2/07 новой части города в комнате малосемейной квартиры. Соседка сделала шумной компании замечание, после чего у нее произошел приступ, и ее госпитализировали.

Воспользовавшись этим, 36-летний челнинец проник в ее квартиру, где нашел деньги и банковскую карту на общую сумму около миллиона рублей. За пять дней он потратил все, пока женщина не обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска разыскали подозреваемого и задержали его. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем сознался, в настоящее время он задержан и находится в ИВС. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.