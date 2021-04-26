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Ру Тат
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26 апреля 2021  13:25

Суммарный показатель потребления газа Республикой Татарстан достиг 700 млрд кубометров

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В апреле этого года в ООО «Газпром трансгаз Казань» зафиксирован суммарный показатель потребления газа Республикой Татарстан в объеме 700 млрд кубометров.

В отличие от других субъектов Российской Федерации в Татарстане функции транспортировки газа и газоснабжения закреплены за одним дочерним предприятием ПАО «Газпром». На сегодняшний день уровень газификации республики достиг 99,6%. По объему потребления природного газа регион занимает второе место в стране.


Во многом это обусловлено динамичным развитием промышленного сектора. Важно отметить, что стабильный рост в этой области напрямую зависит от бесперебойной поставки доступного и качественного энергетического топлива.

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