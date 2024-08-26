«Сумма выросла на 23%»: сколько денег жители Татарстана хранят в банках

Жители Татарстана по состоянию на 1 июля 2024-го хранят в банках на территории республики свыше 1 трлн рублей, это без учета средств на счетах эскроу. Причем за год эта сумма увеличилась на 23%, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

По данным регулятора 974,8 млрд рублей (96% от общей хранимой суммы) приходится на вклады в рублях.

Как отметил управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин, срочные вклады набирают популярность из-за высоких ставок. Поэтому для граждан положить деньги в банк становится очень привлекательным способом сберечь деньги и получать пассивный доход. Немалую роль в этой «привлекательности» играет и застрахованность вкладов, добавил он. Для справки: по закону в случае потери банком лицензии государство вернет вкладчику до 1,4 млн рублей.

Напомним, что с 1 февраля вступил в силу закон, по которому банки обязаны за 5 дней бесплатно информировать людей об окончании срока их вкладов. За это время человек может решить, что делать с деньгами дальше. Для информирования используется способ, который вкладчик выбрал при заключении договора с банком.