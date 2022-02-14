Сумма вкладов в татарстанских банках за прошедший год выросла на 12%

Общий объем вкладов в банках на территории Татарстана за 2021 год вырос на 12,2% и достиг 743,7 млрд рублей с учетом средств на счетах эскроу. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

При этом наибольшую долю занимают рублевые вклады — 631,5 млрд рублей или 85% всех средств, привлеченных банками в Татарстане. За прошедший год этот показатель увеличился на 11%. Вклады в иностранной валюте на начало 2022 года составили сумму, эквивалентную 112 млрд рублей, что на 21% больше прошлогодних показателей.

«Банковские вклады остаются популярным инструментом для сбережения. Они имеют гарантированную доходность, хранящиеся на них деньги застрахованы государством в сумме до 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях — до 10 млн рублей. Кроме того, выбрать подходящий вклад сегодня можно дистанционно, без похода в банк», — отметил управляющий Нацбанком РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

На депозитах юридических лиц в Татарстане объем средств на 1 января 2022 года превысил 570 млрд рублей, что на 26% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Помимо этого, на 19% увеличились средства на счетах индивидуальных предпринимателей, до 23 млрд рублей, и на 29% – на счетах организаций, до 277 млрд рублей.