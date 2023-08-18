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Сумма вкладов татарстанцев на счетах в банках выросла на 20% – почти до 830 млрд рублей
Жители Татарстана, по данным на начало июля, хранили в банках 829 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Причем порядка 90% средств хранится в рублях, сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.
По мнению главы Нацбанка по РТ Марата Шарифуллина, причина, по которой сумма сбережений выросла, связана с социальными и бюджетными выплатами. «Кроме того, на довольно комфортном уровне сохранялись и ставки по вкладам», – добавил он.
На сегодняшний день вклады являются надежным способом сохранить деньги, так как они застрахованы государством. Кроме того, такой способ хранения средств позволяет татарстанцам получить гарантированный доход, о котором они заранее знают.
Отметим, что сумма почти 830 млрд рублей не учитывает средства на эскроу-счетах.
В начале апреля Нацбанк сообщал, что сумма вкладов жителей республики на банковских счетах составляет почти 780 млрд рублей.
Также отмечалось, что за второй квартал этого года специалисты выявили 36 денежных знаков с признаками подделки, из которых большая часть – это пятитысячные купюры.
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