Сумма вкладов татарстанцев на счетах в банках выросла на 20% – почти до 830 млрд рублей

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Жители Татарстана, по данным на начало июля, хранили в банках 829 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Причем порядка 90% средств хранится в рублях, сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

По мнению главы Нацбанка по РТ Марата Шарифуллина, причина, по которой сумма сбережений выросла, связана с социальными и бюджетными выплатами. «Кроме того, на довольно комфортном уровне сохранялись и ставки по вкладам», – добавил он.

На сегодняшний день вклады являются надежным способом сохранить деньги, так как они застрахованы государством. Кроме того, такой способ хранения средств позволяет татарстанцам получить гарантированный доход, о котором они заранее знают.

Отметим, что сумма почти 830 млрд рублей не учитывает средства на эскроу-счетах.

В начале апреля Нацбанк сообщал, что сумма вкладов жителей республики на банковских счетах составляет почти 780 млрд рублей.

Также отмечалось, что за второй квартал этого года специалисты выявили 36 денежных знаков с признаками подделки, из которых большая часть – это пятитысячные купюры.