Сумма вкладов на банковских счетах татарстанцев превысила 703 млрд рублей

Жители Татарстана хранят во вкладах 703,4 млрд рублей, что на 7,1% больше чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан по данным на 1 ноября 2021 года.

На начало ноября 2021 года доля рублевых вкладов составляет 86,2% от всего объема размещенных физическими лицами денежных средств и составляет 606,4 млрд рублей. Это на 9,3% больше, чем годом ранее. Вклады в иностранной валюте за год уменьшились на 4,7%, до 97,0 млрд рублей.

«Интерес к банковским вкладам поддерживается растущими процентными ставками», — пояснил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Он добавил, что выбрать подходящий вклад сегодня можно с помощью различных цифровых сервисов, например, через финансовый маркетплейс, который позволяет гражданам подобрать и открыть депозит без визита в банк в круглосуточном режиме. При этом можно выбрать наиболее выгодную процентную ставку по вкладу среди различных банков, включая и не представленные в регионе.

Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане по состоянию на 1 ноября вырос до 528,4 млрд рублей, что на 39,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом средства на счетах индивидуальных предпринимателей увеличились на 13,8% и достигли 20,6 млрд рублей, а средства на счетах организаций сократились на 3,8% и составили 240,1 млрд рублей.