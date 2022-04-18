news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
18 апреля 2022  20:36
Надежда Мещерякова

За три месяца сумма оплат через госуслуги РТ составила 7,9 млрд рублей

news_top_970_100

За три месяца 2022 года татарстанцы подали более 1,3 млн заявлений через портал госуслуг РТ. Сумма транзакций составила 7,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

При этом список сервисов на портале постоянно пополняется. Так, за первый квартал здесь появились такие услуги, как запись в первый класс, социальные выплаты на строительство для жителей сел, а также постановка на учет и выдача свидетельства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».

Напомним, что в 2021 году Татарстан перевел все массовые региональные и муниципальные услуги в электронный вид. В прошлом году через госуслуги было подано 13,7 млн электронных заявлений. Наиболее популярными оказались записи к врачам, назначение ежемесячного пособия на ребенка, а также субсидии на оплату ЖКХ.

#госуслуги рт #онлайн-сервис
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное