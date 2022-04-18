За три месяца сумма оплат через госуслуги РТ составила 7,9 млрд рублей
За три месяца 2022 года татарстанцы подали более 1,3 млн заявлений через портал госуслуг РТ. Сумма транзакций составила 7,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
При этом список сервисов на портале постоянно пополняется. Так, за первый квартал здесь появились такие услуги, как запись в первый класс, социальные выплаты на строительство для жителей сел, а также постановка на учет и выдача свидетельства по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».
Напомним, что в 2021 году Татарстан перевел все массовые региональные и муниципальные услуги в электронный вид. В прошлом году через госуслуги было подано 13,7 млн электронных заявлений. Наиболее популярными оказались записи к врачам, назначение ежемесячного пособия на ребенка, а также субсидии на оплату ЖКХ.