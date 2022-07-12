Объем средств граждан на банковских счетах Татарстана за год вырос на 15%

Объем средств россиян на банковских счетах и вкладах на территории Татарстана в июне увеличился на 15,3% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 769,4 млрд рублей с учетом эскроу. Об этом сообщает пресс-служба Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

По данным регулятора, большую часть вкладов составляют рублевые сбережения — на них находится 89%, или 684,4 млрд рублей. Это почти на 20% больше чем в прошлом году. Вклады в иностранной валюте составили около 85 млрд рублей — на 8% меньше прошлогодних показателей.

«При участии регулятора разработан и принят закон, обязывающий банки размещать все основные условия вклада в начале договора в табличной форме. Помимо информации о ставке, сроке и сумме, там должны быть указаны детали, на которые клиенты не всегда обращают внимание. Например, условия досрочного возврата средств. Закон вступил в силу в июле текущего года и направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Стоит отметить, что объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане за год вырос на 33,8% и достиг 572 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей он увеличился на 9,3% — до 21 млрд рублей, а на счетах организаций – на 44,5% — до 338 млрд рублей.