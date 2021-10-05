Сумма, перечисленная застройщикам в Татарстане со счетов эскроу, выросла в 4 раза

Строительные компании в Татарстане на 1 сентября получили со счетов эскроу, где размещаются средства дольщиков, 28,4 млрд рублей по завершенным проектам. С начала года сумма выросла в 3,9 раза, следует из материалов Банка России.

Всего было раскрыто 7,9 тыс. счетов эскроу — в 3,3 раза больше, чем на начало года.

На 1 сентября действовало 152 кредитных договора между застройщиками и банками, компании привлекли на строительство 97,6 млрд рублей. Средняя ставка по кредитам в целом по Приволжскому федеральному округу составляла 2,67%.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, с начала года увеличился в 1,5 раза — до 50,8 млрд рублей, количество действующих счетов эскроу выросло на 41,4% — до 13,5 тыс.

Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопаснее и проще для граждан — деньги дольщиков на сумму до 10 млн рублей защищены на счетах эскроу.