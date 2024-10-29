Сумма налоговых поступлений в Татарстане за 9 месяцев составила 1,1 трлн рублей

Общая сумма налоговых поступлений в Татарстане за первые девять месяцев текущего, 2024 года выросла на 261,1 млрд рублей или на 30,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив свыше 1,1 трлн рублей. Об этом рассказал глава Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства республики.

«Единство подходов органов власти и бизнеса к обеспечению устойчивости экономики республики при постоянной поддержке руководства страны , а также повышение эффективности налогового администрирования позитивно влияют на динамику по большинству налоговых доходов», — заявил Сафиуллин.

Докладчик отметил, что в консолидированный бюджет республики зачислено 349 млрд рублей, что на 36 млрд рублей больше, чем за прошлогодний период. Кроме того, более чем на 50 млрд рублей увеличились платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды.

По видам экономической деятельности в плане поступления платежей по доходам лидирует добыча полезных ископаемых — 608,4 млрд рублей. Это на 183 млрд рублей или на 43% больше, чем в прошлом году.

«Рост отмечается в нефтедобыче за счет увеличения поступлений по НДПИ и налогу на дополнительный доход», — объяснил такой рост глава налоговой службы.

Помимо этого, рост отмечается в транспортировке и хранении, строительстве, информатизации и связи, а также в банковской сфере. Снижение же затронуло обрабатывающие производства, оптовую торговлю и энергетику.

Глава УФНС по РТ по традиции раскрыл распределение доходов на татарском языке: в федеральный бюджет планируется направить 64% от суммы собранных налогов, а оставшиеся 36% — в консолидированный бюджет Татарстана. То есть почти две трети собранного отправится в Москву.

Он также упомянул, что поступления по налогу на прибыль составили 122,8 млрд рублей, что на 10,4 млрд рублей или на 7,8% меньше, чем в прошлом году. Причинами этого стали:

— представление налоговых деклараций к «уменьшению» сумм налога,

— рост коммерческих расходов,

— отрицательные курсовые разницы,

— удорожание кредитов.

Отдельное внимание Сафиуллин обратил на рост убытков организаций — за январь — июнь 2024 года они выросли в 1,7 раза, до 47,2 млрд рублей, по сравнению с прошлогодним периодом.

При этом поступление НДФЛ в Татарстане за девять месяцев возросло на 34,2% — до 125 млрд рублей. Этому способствовали увеличение зарплат, рост поступлений с дивидендов, увеличение числа рабочих, рост доходов физлиц и повышение качества налогового администрирования.