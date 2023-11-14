Сумма налоговых льгот в Татарстане составила почти 1,7 млрд рублей

Общая сумма налоговых льгот по имущественным налогам за 2022 год в Татарстане составила почти 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по республике Марат Сафиуллин на брифинге в Кабмине РТ.

Львиная доля от этой суммы, 1,4 млрд рублей, приходится на налог на имущество. При этом льготы имеют 940 тыс. татарстанцев.

Еще 260 млн рублей составляют льготы по земельному налогу, которые положены 577 тыс. человек. Кроме того, еще 18,5 тыс. татарстанцев положены льготы по транспортному налогу на сумму 21 млн рублей.