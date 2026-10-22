Сумма налогов от самозанятых в РТ выросла на 18% по сравнению с 2025 годом

За девять месяцев самозанятые в Татарстане уплатили налоги более чем на 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2026 года.

«На начало октября более 500 тыс. человек выбрали Татарстан в качестве региона ведения своей деятельности. Сумма уплаченных ими налогов на профессиональный доход за девять месяцев выросла на 18% к январю – сентябрю прошлого года», – рассказал он.

Основная задача – обеспечить полное отражение предпринимателями полученных доходов, минимизировать риски подмены трудовых отношений с ними, подчеркнул Сафиуллин.