С начала 2022 года сумма накоплений в банках Татарстана достигла 766 млрд рублей. Об этом на международной конференции по гармонизации систем страхования вкладов рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Марат Шарифуллин.

«Важнейший индикатор уверенности — динамика вкладов населения. На 1 мая текущего года объем вкладов населения в Татарстане составил почти 770 млрд рублей (766 млрд рублей). Это сопоставимо с четвертью валового регионального продукта Татарстана», — отметил докладчик.

По его словам, с начала года накопления татарстанцев выросли более чем на 3%. «За последние семь лет он (объем вкладов — прим. Т-и) вырос более чем на 80%. При этом динамика была всегда стабильной», — подчеркнул Шарифуллин.