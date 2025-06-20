Сумма доходов местных бюджетов РТ с начала года составила 2,85 млрд рублей

За пять месяцев 2025 года в местные бюджеты муниципальных образований Татарстана поступило 2,85 млрд рублей от использования имущества и земельных ресурсов. Это составляет почти 60% от запланированного на год объема (4,8 млрд рублей), что значительно превышает плановый показатель на данный период (41,67%), сообщила пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Основными источниками доходов местных бюджетов стали:

- аренда земельных участков - 1,2 млрд рублей (49,86% от плана);

- продажа земельных участков - 727 млн рублей (76% от плана);

- прочие доходы от использования муниципального имущества - 457 млн рублей (51% от плана);

- продажа имущества - 197 млн рублей (91% от плана);

- аренда муниципального имущества -137 млн рублей (49% от плана).

«Муниципальные образования Татарстана продолжают работу по эффективному управлению имуществом и земельными ресурсами. Ожидается, что до конца года плановые показатели по большинству статей доходов будут достигнуты на 100%», - прокомментировал замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев.

Высокие темпы исполнения бюджета позволяют муниципалитетам Татарстана своевременно финансировать социальные программы, поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру населенных пунктов, обеспечивать стабильную работу муниципальных учреждений и многое другое. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», направленному на комплексное развитие территорий, в республике ежегодно открываются новые общественные пространства, реализуются масштабные проекты благоустройства. Комиссию по этому направлению в Госсовете РФ курирует Раис Татарстана Рустам Минниханов.