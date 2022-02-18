Сумма действующих контрактов Зеленодольского завода Горького составляет 171 млрд рублей

Сумма действующих контрактов Зеленодольского завода имени Горького составляет 171 млрд рублей, заложено девять судов. Об итогах градообразующих предприятий Зеленодольского района и задачах на 2022 год рассказал на отчетной сессии района глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

«Сегодня мы подводим итоги минувшего года, говорим о достижениях, анализируем проблемы и определяем задачи на перспективу. Второй год мы находимся в новых реалиях. Коронавирус внес свои коррективы во многие сферы жизни общества. При этом наша главная задача остается неизменной — продолжить социально-экономическое развитие Зеленодольского района. Наш район один из крупных муниципалитетов республики, пятый по численности населения», — отметил глава района.

По словам спикера, Каспийская флотилия Военно-морских сил России на 70% укомплектована кораблями, построенными в Зеленодольске. «В то же время, стоит задача по увеличению доли гражданских судов. В этом году она достигнет 15% — это „Метеоры“, суда на СПГ, морские буксиры и аварийно-спасательные суда», — сообщил спикер.

Завод Серго отметил 20-летие с начала выпуска медицинской техники. Предприятие имеет полную загрузку, выполняет гособоронзаказ, активно продвигает свою продукцию, в том числе на экспорт. Также завод построил современный логистический комплекс с цифровой системой управления и технологией бережливого производства.

«Суммарная отгрузка двух наших градообразующих предприятий — завода имени Серго и завода имени Горького — составила 61% от общего объема», — отметил Михаил Афанасьев.

В районе объем валового территориального продукта, по оценке, в 2021 году составит 50 млрд рублей. Темп роста — 101%. Треть объема ВТП — 14,6 млрд рублей — это доля малого бизнеса. За год рост составил 1,5%. В сфере малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых работают 23 851 человек.

«Фундамент экономики — это промышленность. Объем отгруженной продукции за 2021 год составил почти 52 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 98%», — сказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.